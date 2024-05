Repubblica: “Savorani a giugno lascerà la Fiorentina. Farà parte dello staff tecnico di Spalletti in nazionale”

Parlando dei progressi fatti da Pietro Terracciano durante la stagione, l’edizione fiorentina de La Repubblica mette in luce anche il lavoro del preparatore dei portieri viola, Marco Savorani. Arrivato a Firenze la scorsa estate dopo le esperienze con Roma e Tottenham, Savorani è stato accolto come un vero e proprio guru della porta. I miglioramenti di Terracciano, e in parte anche quelli di Christensen, ne sono una prova evidente.

Tuttavia, secondo il quotidiano, il suo futuro sembra lontano da Firenze. Dallo scorso agosto, Savorani ha svolto un doppio incarico con la Fiorentina e la Nazionale, ma a fine stagione entrerà definitivamente nello staff tecnico di Luciano Spalletti, abbandonando il ruolo attuale al Viola Park.

