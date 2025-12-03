Repubblica rivela: “Vanoli ha provato due moduli, il 4-3-1-2 ed il 4-4-2”

Il patto di sostegno siglato con i tifosi dopo l’appello di Dzeko ha riportato compattezza nell’ambiente viola, ma per invertire la rotta servirà molto di più. Paolo Vanoli lo sa e in questa settimana senza coppe sta lavorando per cambiare pelle alla Fiorentina, ultima in classifica e ancora senza vittorie.

La prima novità riguarda la difesa a quattro. Nonostante la linea a tre offra teoricamente maggiore copertura, la Viola ha incassato 21 gol in 13 giornate: numeri che spingono verso un cambio di assetto. Con il 4-4-2 o il 4-3-1-2, Comuzzo, Ranieri e Pongracic giocherebbero finalmente nel loro ruolo naturale di centrali, mentre l’unico sacrificato sarebbe Marì, più adatto a un sistema a tre.

Sulle fasce, pur senza esterni offensivi di ruolo, Vanoli ritiene di avere alternative a sufficienza: Dodò, Fortini e Kouadio a destra; Parisi, Gosens, Viti e Ranieri a sinistra. Proprio Gosens, atteso al rientro contro il Sassuolo, è considerato fondamentale: con lui in campo diventerebbe praticabile il 4-4-2, con il tedesco avanzato sulla linea dei centrocampisti e la coppia Kean-Piccoli in attacco. In mezzo al campo i possibili binari sono molteplici: Mandragora e Sohm per un centrocampo più fisico, oppure uno di loro accanto a un palleggiatore come Fagioli o Nicolussi Caviglia.

In alternativa, e soprattutto finché Gosens non sarà al 100%, Vanoli sta provando anche il 4-3-1-2: difesa a quattro, Gudmundsson trequartista (con Fazzini prima alternativa), vertice basso affidato a Fagioli o Nicolussi Caviglia e mezzali scelte tra Mandragora, Sohm, Ndour e lo stesso Fazzini. Davanti confermata la coppia Kean-Piccoli, con Dzeko e Kouamé come soluzioni dalla panchina. Lo riporta Repubblica.