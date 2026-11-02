Repubblica riporta: "Se perde anche oggi, Vanoli avrà l'ultima spiaggia con la Juventus"

Il tecnico viola potrebbe essere esonerato se perdesse oggi e con la Juventus

Quando persino un tecnico solitamente ponderato e misurato nelle dichiarazioni come Paolo Vanoli definisce pubblica vigilia una sfida «importantissima», significa che il match trascende la normale routine di campionato. Il confronto di questo pomeriggio alle 18.30 a Reggio Emilia tra Sassuolo e Fiorentina rappresenta per la squadra e per il suo allenatore ben più dei classici tre punti in palio. L'unico risultato ammissibile è il successo: una vittoria per scacciare lo spettro della zona retrocessione, scalare posizioni in classifica e dare continuità ai timidi segnali di ripresa intravisti nel pareggio con l'Atalanta, pur dentro un quadro generale pieno di perplessità (come sottolineato da Repubblica).

Il presente e il domani della panchina

Il match contro gli emiliani non rappresenta un aut-aut immediato sul futuro di Vanoli — qualora dovesse andare male, ci sarebbe la successiva gara contro la Juventus a fare da ultima spiaggia prima della sosta — ma conquistare l'intera posta in palio servirebbe indubbiamente a blindare la sua posizione. Esattamente un anno fa, proprio in terra emiliana ad inizio inverno, i viola toccarono uno dei momenti più bui dell'intera annata: il KO subito fece scivolare la squadra a ben 7 lunghezze dalla salvezza, scatenando il rigetto della piazza, il brutto diverbio tra Mandragora e Kean sul rigore da battere e l'annuncio da parte del DS Goretti di imminenti decisioni drastiche (preambolo al successivo arrivo di Paratici). Per evitare il ripetersi di un simile incubo, la Fiorentina dovrà ritrovare la via del gol senza smarrire la tenuta difensiva.

L'avversario: un Sassuolo in piena bufera

Dall'altro lato del campo ci sarà una compagine altrettanto in crisi. Il Sassuolo è reduce da un pesante tonfo interno contro la Lazio e ha collezionato ben quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite (di cui tre di fila), vantando appena 3 punti di vantaggio sui viola: