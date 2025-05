Repubblica riporta: “Palladino se n’è andato alle prime difficoltà, ora serve uno con cui programmare davvero”

L’edizione odierna della Repubblica si concentra sulla scia di polemiche collegate all’addio di Palladino alla Fiorentina, infatti il giornalista Giuseppe Calabrese si è posto più di una domanda sui motivi delle dimissioni del tecnico e su come sia stato possibile che nessuno si fosse accorto del malessere avvertito da Palladino in società: “Nessuno si è accorto del malessere di Palladino? Sarà mai possibile che tutto questo sia saltato fuori all’improvviso? Evidentemente il campo ha distolto l’attenzione da altri problemi di tipo relazionale e solo a stagione chiusa Palladino ha tirato fuori tutto il suo malcontento, ma ha messo in difficoltà chi ha creduto in lui come Commisso.”

Prosegue: “Palladino ha tradito Commisso che aveva creduto davvero in lui come un figlio e non ha mantenuto la fiducia della squadra a cui ha sbattuto in faccia la porta, ha tradito il senso di appartenenza della stagione. Ora tocca alla società metterci una toppa e cercare un’alternativa con cui impostare il mercato, ma almeno stavolta bisogna scegliere un allenatore con cui programmare davvero e non uno che se ne va alle prime difficoltà facendo le valigie.”