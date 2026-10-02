Repubblica riporta: "Mastantuono potrebbe restare a lungo in viola, la permanenza si può allungare"

Il giocatore argentino ha ritrovato la gioia di giocare a Firenze

Ecco una riscrittura del testo che ne riorganizza la struttura, rendendo la prosa più fluida e professionale ed eliminando ogni elemento ridondante:

Prestazione decisamente positiva per Franco Mastantuono nell'amichevole disputata dall'Argentina contro la Bolivia. Nei trentaquattro minuti in cui è stato impiegato nella ripresa, pur senza mettere a referto reti o assist, il classe 2007 ha metronomizzato la manovra con giocate di alta scuola, ripagando l'enorme attesa che accompagnava il suo ritorno nell'Albiceleste. Un test significativo, sottolinea la redazione di Repubblica Firenze, dato che segnava l'avvio del nuovo corso della Selección dopo il secondo posto iridato.

Impatto di qualità e gratitudine alla Fiorentina

Subentrato al posto di Nico Paz (a segno nella prima frazione di gioco), Mastantuono ha messo in mostra numeri di spessore: 47 palloni toccati, 5 tocchi nell'area avversaria, 3 passaggi chiave, 2 dribbling riusciti, un tiro verso la porta, il 100% dei contrasti vinti e 4 palloni recuperati. Al di là delle statistiche, la sensazione condivisa in patria è quella di un talento pienamente ritrovato, capace di riallacciare il filo con le prestazioni dei tempi del River Plate e di lasciarsi alle spalle la parentesi opaca a Madrid. Un recupero per il quale lo stesso calciatore ha speso parole di forte gratitudine nei confronti della Fiorentina, club che ha creduto fortemente nel suo rilancio.

L'agenda con la Selección e il rientro a Firenze

Il calendario con la Nazionale lo vedrà nuovamente protagonista sabato contro il Burkina Faso — sfida per la quale si candida autorevolmente a una maglia da titolare — prima dell'emozionante gara di addio di Lionel Messi all'Albiceleste, in programma il 6 ottobre al Monumental di Buenos Aires. Successivamente, il giocatore affronterà il lungo volo di rientro in Italia proprio a ridosso della ripresa del campionato, che vedrà la Fiorentina impegnata a Marassi contro il Genoa.

Paolo Vanoli ne valuterà attentamente le condizioni fino all'ultimo; tuttavia, in assenza di intoppi fisici o affaticamenti, l'intenzione del tecnico viola è quella di schierarlo dal primo minuto. Un segnale di centralità per un profilo che a Firenze ha riscoperto l'entusiasmo e la gioia di giocare, ponendo le basi per un percorso che la piazza spera possa prolungarsi ben oltre il prestito pattuito durante l'estate.