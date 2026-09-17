Repubblica riporta: "Gnonto è tornato in Italia per puntare di nuovo alla maglia azzurra con Mancini"

Il giocatore viola potrebbe tornare in Nazionale grazie a Firenze

Come si legge nell'edizione fiorentina de la Repubblica, la convocazione in Nazionale rappresenta ancora un grande desiderio per Wilfried Gnonto. L'attaccante conserva un rapporto speciale con l'ambiente azzurro, iniziato con il debutto regalatogli da Roberto Mancini, verso il quale ha espresso profonda gratitudine per l'occasione ricevuta. Attualmente, tuttavia, la sua attenzione è concentrata sul presente: l'obiettivo principale è mettere l'esperienza maturata all'estero al servizio del suo nuovo percorso con la Fiorentina.

Il giocatore, nato nel 2003, evita di imporsi traguardi precisi su reti o numeri personali, preferendo dimostrare il proprio valore direttamente sul terreno di gioco. Questa scelta gli permette di gestire la pressione senza farsi condizionare dalle cifre individuali, continuando comunque a inseguire il ritorno in maglia azzurra. Rimane invece viva la sfida sportiva con Cher Ndour: dopo i confronti a suon di gol e passaggi vincenti ai tempi dell'Under 21, la sana competizione tra i due ex compagni di squadra è pronta a rinnovarsi anche all'ombra del Giglio.