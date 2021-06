Repubblica, Ribery, ore decisive per la conferma o l’addio: continua a ribadire la sua volontà di restare

Ore decisive per Ribery: dopo il colloquio con Gattuso è attesa la decisione del neo tecnico viola e la Fiorentina in caso di conferma prolungherà il contratto a patto che il francese accetti un ingaggio più basso e un ruolo da leader part-time. Intanto Ribery non perde occasione per ribadire il desiderio di restare a Firenze. Tanti i commenti ricevuti dai tifosi e pure da Vlahovic che il francese chiama “mio piccolo fratello”. Lo scrive Tuttosport.

