Repubblica, prima crisi di Italiano alla Fiorentina. Adesso serve gestire le pressioni senza crollare

Periodo nero per la Fiorentina, sono solo 6 i punti raccolti in altrettante partite. È anche in Conference League il cammino non è iniziato nei migliore dei modi con il pareggio per 1-1 ottenuto contro il Riga. Secondo la Repubblica Firenze, la vera forza di Vincenzo Italiano è sempre stata quella di riuscire a rendere partecipe anche chi si sentiva più ai margini della squadra, creando una coesione forte. Per la prima volta – si legge – il tecnico attraversa sulla panchina viola un periodo di flessione serio: le pressioni sono tante, adesso bisognerà saperle gestire al meglio. Senza crollare.

DODO DOVREBBE STARE FUORI PER UN MESE. ITALIANO LO AVRÀ PRIMA DELLA PAUSA PER IL MONDIALE?