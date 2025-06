Repubblica: “Pioli è l’obiettivo della Fiorentina, gli ultimi due giorni hanno avvicinato il lieto fine”

Calma, speranza, aperture sono le parole chiave in casa Fiorentina per la corsa al nuovo tecnico. Riportare Stefano Pioli sulla panchina viola è la priorità di Commisso. Restano vive alcune strade per non chiudersi dietro ad un unico nome con il rischio di ripartire da zero senza un’eventuale fumata bianca. Ma il tecnico dell’Al- Nassr Football Club resta l’obiettivo dei dirigenti della Fiorentina e gli ultimi due giorni hanno avvicinato il lieto fine considerando come l’ex tecnico fra le altre del Milan, sia convinto di tornare in Italia ripartendo da Firenze. Lo scrive Repubblica.