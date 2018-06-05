Repubblica: per strappare Chiesa alla Fiorentina servono almeno 60 milioni. Le pretendenti...
Su di lui ci sono molte squadre: Napoli e Inter su tutte. Soprattutto la squadra partenopea, alla cui guida adesso c'è Ancelotti, ha già provato una prima offerta da 50 milioni di euro rispedita al mi...
A cura di Redazione Labaroviola
05 giugno 2018 12:02
Su di lui ci sono molte squadre: Napoli e Inter su tutte. Soprattutto la squadra partenopea, alla cui guida adesso c'è Ancelotti, ha già provato una prima offerta da 50 milioni di euro rispedita al mittente dalla Fiorentina. Si potrà trattare quando i soldi sul piatto saranno almeno 60, cifra in linea anche con quanto il Cies ha valutato il giovane attaccante viola. Sebbene la permanenza in viola di Chiesa non sia scontata dunque, la Fiorentina non vuole certo svendere il suo gioiellino.
Fonte: La Repubblica