Repubblica: per strappare Chiesa alla Fiorentina servono almeno 60 milioni. Le pretendenti...

Su di lui ci sono molte squadre: Napoli e Inter su tutte. Soprattutto la squadra partenopea, alla cui guida adesso c'è Ancelotti, ha già provato una prima offerta da 50 milioni di euro rispedita al mi...

A cura di Redazione Labaroviola 05 giugno 2018 12:02

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa

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