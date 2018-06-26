Repubblica, per Pjaca pronto un quadriennale da 1.5mln a salire. Si chiude per un prestito con obbligo di riscatto
Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Fiorentina ormai ad un passo per Pjaca, proporrà al giocatore un contratto quadriennale ad 1.5mln di euro a stagione a salire. Con la Juventus l'accordo è...
A cura di Redazione Labaroviola
26 giugno 2018 09:35
Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Fiorentina ormai ad un passo per Pjaca, proporrà al giocatore un contratto quadriennale ad 1.5mln di euro a stagione a salire. Con la Juventus l'accordo è di un prestito con obbligo di riscatto a 20mln. Il tempo necessario alla Fiorentina per racimolare la cifra necessaria (magari dalla cessione di Milenkovic o Chiesa).
Benedetto Ferrara - La Repubblica