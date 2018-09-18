Repubblica: per il nuovo stadio ADV punta a un'altra proroga, no del Sindaco. Salta tutto?

Secondo quanto si vocifera da Palazzo Vecchio Dario Nardella e Andrea Della Valle si incontreranno presto per parlaredel nuovo stadio. Il Comune ha deciso che la Fiorentina deve consegnare il progetto...

Secondo quanto si vocifera da Palazzo Vecchio Dario Nardella e Andrea Della Valle si incontreranno presto per parlaredel nuovo stadio. Il Comune ha deciso che la Fiorentina deve consegnare il progetto definitivo entro la fine dell’anno, mentre i viola vorrebbero consegnare tutto almeno a primavera 2019. Una nuova proroga è da escludere, filtra da ambienti vicini al sindaco. Le incertezze sulla nuova pista dell’aeroporto, però, complicano lo scenario. A riportarlo è La Repubblica.