Repubblica: “Palladino soddisfatto ma non tutti hanno reso come ci si aspettava. I nomi? Quarta, Terracciano e Kouamé”

Palladino ha anche fatto debuttare tre primavera

Nella prima fase della Conference League, Raffaele Palladino ha cercato di dare spazio a chi, in campionato, ne ha avuto di meno. Le prime apparizioni europee, con qualche gol di troppo subito, sono state caratterizzate anche da un'alchimia che la squadra viola non riusciva a trovare.

Palladino si ritiene comunque soddisfatto dalle prestazioni di chi è stato chiamato in causa anche nel momento in cui trovavano poco spazio in campionato. Tra questi Parisi, Richardson e Ikoné che nell'ultimo periodo è in leggera crescita. Inoltre sono da segnalare anche i debutti di tre prodotti del vivaio viola come: Martinelli, Harder e Rubino. A non rendere come ci si aspettava però, sono stati in particolare Martinez Quarta, Kouame e Pietro Terracciano. Lo riporta La Repubblica.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-palladino-vuole-un-centrocampista-per-frendrup-servono-20-milioni-fazzini-18-resiste-pista-folorunsho/281763/