Repubblica: "Oggi pomeriggio la Fiorentina tornerà ad allenarsi, mercoledì con l'Empoli si gioca"

La Fiorentina tornerà ad allenarsi questo pomeriggio al Viola Park. I dirigenti, il tecnico Palladino e i compagni di squadra hanno portato il loro saluto a Edoardo Bove ricoverato all'ospedale di Car...

La Fiorentina tornerà ad allenarsi questo pomeriggio al Viola Park. I dirigenti, il tecnico Palladino e i compagni di squadra hanno portato il loro saluto a Edoardo Bove ricoverato all'ospedale di Careggi. La gara di Coppa Italia contro l'Empoli, mercoledì sera, è confermata. A rivelarlo è il giornalista di Repubblica Matteo Dovellini tramite il proprio profilo X ed è un altro segale di come la situazione di Bove stia volgendo al meglio dopo che stamattina è stato estubato ed era vigile e cosciente.

MALORE BOVE

https://www.labaroviola.com/repubblica-svela-bove-arresto-cardiaco-dovuto-a-una-torsione-di-punta-il-referto-con-cui-e-arrivato-in-ospedale/279123/