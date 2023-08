Repubblica: “Nottingham e Galatasaray hanno fatto un’offerta per Amrabat. Lui vuole lo United, Atletico pista gradita”

Scrive Repubblica, la trattativa per la cessione di Sofyan Amrabat è entrata nel chilometro decisivo. Dopo un’estate da separato in casa, di allenamenti personalizzati e di mancate convocazioni nelle ultime ore di mercato il marocchino è pronto a accasarsi altrove: offerte alla Fiorentina ne sono arrivate, anche con diversità nell’impostazione.

Dall’Inghilterra il Nottingham ha messo sul piatto venti milioni di euro, mentre dalla Turchia il Galatasaray, fresco di passaggio ai gironi di Champions, si è mosso per un’operazione in prestito secco, rispedita però immediatamente al mittente. La società, per quanto consapevole adesso di dover cedere a richieste meno esose di qualche settimana fa, vuol comunque garantirsi anche in caso di trasferimento a titolo temporaneo un diritto o un obbligo di riscatto per non trovarsi tra un anno nella medesima situazione di adesso e per giunta con Amrabat a un anno dalla scadenza del contratto. Dal canto suo Sofyan continua ad attendere la mossa del Manchester United, da sempre sua priorità: i Red Devils però, al di là di un interesse sempre dimostrato ma solo a parole, non si sono mai avvicinati concretamente, né con i viola, né con lo stesso giocatore.

Un’altra destinazione gradita è l’Atletico Madrid: Amrabat andò in prima persona a giugno nella capitale spagnola per gettare le basi per un trasferimento, ma anche in questo caso il Cholo Simeone ha sempre guardato altrove. Se i colchoneros non arriveranno ad altri profili, last minute potrebbero tornare pesantemente su Amrabat. In Italia occhio invece al Napoli: Garcia cerca un centrocampista di rottura, i rapporti tra i due presidenti sono buoni.