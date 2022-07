Repubblica, non solo il 4-3-3, Italiano potrebbe cambiare modulo e puntare sul 4-2-3-1

Non è una novità, il modulo di base di Vincenzo Italiano è il 4-3-3. Come scrive Repubblica, con il passare del tempo il tecnico viola potrebbe passare al 4-2-3-1. Oppure far avanzare i laterali difensivi per creare tipo un 3-5-2. Tutto questo per alzare il livello tecnico.

