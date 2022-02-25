Repubblica: “Non bisogna pensare alla Juve. Vlahovic? Dovrà sentire i fischi e la disapprovazione”

Il Sassuolo all'andata ci ha fatto male ogni volta che abbiamo abbassato la guardia

Oggi nelle pagine di Repubblica troviamo un commento firmato da Cappellini: “Non bisogna pensare alla Juve, certo é difficile, forse persino innaturale. All’andata é stata una partita di croce e delizia, il Sassuolo ci ha fatto male ogni volta che abbiamo abbassato la guardia. Bisogna che Vlahovic senta il giudizio dello stadio, i fischi, la disapprovazione”.

LEGGI ANCHE, VENDITA LIBERA BIGLIETTI PER LA JUVENTUS PER I RESIDENTI A FIRENZE, 4 BIGLIETTI PER CHI HA VIOLA GOLD

https://www.labaroviola.com/vendita-libera-biglietti-per-la-juventus-per-i-residenti-a-firenze-4-biglietti-per-chi-ha-viola-gold/166838/