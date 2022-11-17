Repubblica, niente cessione di Gonzalez a gennaio: solo offerta monstre può cambiare lo scenario

'argentino è stato pagato tanto un anno e mezzo fa e non ci sarebbe la voglia di vanificare un grande investimento

A cura di Redazione Labaroviola 17 novembre 2022 10:42

Firenze, stadio A.Franchi, 18.09.2022, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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