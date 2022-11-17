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Repubblica, niente cessione di Gonzalez a gennaio: solo offerta monstre può cambiare lo scenario

'argentino è stato pagato tanto un anno e mezzo fa e non ci sarebbe la voglia di vanificare un grande investimento

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 novembre 2022 10:42
Repubblica, niente cessione di Gonzalez a gennaio: solo offerta monstre può cambiare lo scenario - Firenze, stadio A.Franchi, 18.09.2022, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 18.09.2022, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 10.10.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Il monito di Barone su Nico Gonzalez non significa però, almeno al momento, ipotesi cessione a gennaio: il club viole ricomporre e beneficiare di Nico per una grande seconda parte di stagione. Soltanto un Mondiale da protagonista e offerte monstre potrebbero in questo momento far cambiare idea. L'argentino è stato pagato tanto un anno e mezzo fa e non ci sarebbe la voglia di vanificare un grande investimento. Anche dall'entourage del calciatore filtra la volontà di andare avanti con la Fiorentina. Lo scrive Repubblica.

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