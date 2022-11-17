Repubblica, niente cessione di Gonzalez a gennaio: solo offerta monstre può cambiare lo scenario
'argentino è stato pagato tanto un anno e mezzo fa e non ci sarebbe la voglia di vanificare un grande investimento
Il monito di Barone su Nico Gonzalez non significa però, almeno al momento, ipotesi cessione a gennaio: il club viole ricomporre e beneficiare di Nico per una grande seconda parte di stagione. Soltanto un Mondiale da protagonista e offerte monstre potrebbero in questo momento far cambiare idea. L'argentino è stato pagato tanto un anno e mezzo fa e non ci sarebbe la voglia di vanificare un grande investimento. Anche dall'entourage del calciatore filtra la volontà di andare avanti con la Fiorentina. Lo scrive Repubblica.
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