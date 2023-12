Repubblica, non solo Laurienté: c’è anche Ngonge del Verona nella lista degli esterni della Fiorentina

Laurienté del Sassuolo è un profilo che piace. L’anno scorso ha dimostrato di poter segnare con regolarità, salta bene l’uomo ma in questi primi mesi si è perso, con un rendimento così e così che continua a far scattare qualche dubbio. Ngonge del Verona, autore di diversi errori domenica, invece è stimato da tempo. Scrive la Repubblica.

Bravo nell’uno contro uno, mancino come Nico potrebbe essere il colpo giusto. E se i neroverdi sono una bottega cara, l’Hellas, pur lottando per la salvezza, ha fatto capire attraverso il presidente Setti di poter aprire a qualche cessione a gennaio in nome del bilancio.

