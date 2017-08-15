Repubblica: nella mani di Pantaleo, che cancella il ciclo Pradè-Macia e allontana le critiche con Benassi-Simeone

Repubblica fa oggi un ritratto dell'operato del dg viola Pantaleo Corvino: "Sta proseguendo nella sua cancellazione del precedente ciclo targato Pradè-Macia. Per l'ultimo acquisto in canna, l'esterno...

Repubblica fa oggi un ritratto dell'operato del dg viola Pantaleo Corvino: "Sta proseguendo nella sua cancellazione del precedente ciclo targato Pradè-Macia. Per l'ultimo acquisto in canna, l'esterno Gil Dias, da affidare a mister Pioli che aveva chiesto al presidente Cognigni qualche rinforzo nell'immediato, i viola si sono rivolti all'agente Jorge Mendes, in ottimi rapporti con Fali Ramadani. Con l'acquisto di Benassi il dg viola ha respirato un po' dal punto di vista della pressione, e lo stesso farà anche con l'acquisto di Simeone, che rimpiazza Kalinic, pronto a sbarcare al Milan".