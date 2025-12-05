5 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:45

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Repubblica: “Nel 4-4-2 Gud potrebbe giocare esterno o seconda punta. Nel 4-3-2-1 trequartista”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

5 Dicembre · 09:30

Aggiornamento: 5 Dicembre 2025 · 09:30

La Fiorentina in totale ha speso 25 milioni per Gud

Fin dal suo arrivo a Firenze le aspettative su Albert Gudmundsson erano alte. L’islandese aveva fatto vedere grandi cose a Genova, e la Fiorentina in totale ha speso 25 milioni per portarlo a Firenze. Eppure dopo un anno e mezzo, quello che rimane è un senso di incompiutezza, nè Pioli, nè Vanoli sono riusciti a riattivarlo (per ora). Il tecnico potrebbe passare a 4 a Reggio Emilia, inserendo anche Gudmundsson in una posizione diversa.

In un 4-4-2, Gudmundsson potrebbe agire da esterno a sinistra, oppure da seconda punta, dietro a Kean o Piccoli. Mentre in un 4-3-2-1 sarebbe uno dei due trequartisti alle spalle della prima punta. Nelle ultime due di campionato è rimasto in panchina, ma un cambio di sistema potrebbe aiutare l’islandese a ritrovare la forma migliore. Lo riporta Repubblica.

