Repubblica, il Napoli vorrebbe strappare Chiesa alla Fiorentina. La trattativa peró..
Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli di Maurizio Sarri vorrebbero aggiudicarsi il giovane viola Federico Chiesa. La Fiorentina..
A cura di Redazione Labaroviola
23 giugno 2017 10:11
- Nel quotidiano nazionale Repubblica si parla del "supermarket Fiorentina" e di tutti i giocatori che la squadra viola sta vendendo. L'ultima notizia è che il Napoli di Sarri vorrebbe in tutti i modi convincere Federico Chieda a vestire la maglia azzurra. La Fiorentina peró non ci pensa e non si vuole nemmeno mettere a sedere.