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Repubblica, il Napoli vorrebbe strappare Chiesa alla Fiorentina. La trattativa peró..

Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli di Maurizio Sarri vorrebbero aggiudicarsi il giovane viola Federico Chiesa. La Fiorentina..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 giugno 2017 10:11
Repubblica, il Napoli vorrebbe strappare Chiesa alla Fiorentina. La trattativa peró.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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  1. Nel quotidiano nazionale Repubblica si parla del "supermarket Fiorentina" e di tutti i giocatori che la squadra viola sta vendendo. L'ultima notizia è che il Napoli di Sarri vorrebbe in tutti i modi convincere Federico Chieda a vestire la maglia azzurra. La Fiorentina peró non ci pensa e non si vuole nemmeno mettere a sedere.

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