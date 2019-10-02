Repubblica: Montella svolta con il 3-5-2, ma ora pensa di inserire il centravanti. Tre candidati per una maglia...

La Repubblica in edicola oggi sottolinea come Vincenzo Montella abbia impresso una svolta alla sua stagione varando il 3-5-2: una soluzione che ha portato a due pareggi e due vittorie. Adesso però il...

A cura di Redazione Labaroviola 02 ottobre 2019 10:39

Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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