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Repubblica: Montella svolta con il 3-5-2, ma ora pensa di inserire il centravanti. Tre candidati per una maglia...

La Repubblica in edicola oggi sottolinea come Vincenzo Montella abbia impresso una svolta alla sua stagione varando il 3-5-2: una soluzione che ha portato a due pareggi e due vittorie. Adesso però il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 ottobre 2019 10:39
Repubblica: Montella svolta con il 3-5-2, ma ora pensa di inserire il centravanti. Tre candidati per una maglia... - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Repubblica in edicola oggi sottolinea come Vincenzo Montella abbia impresso una svolta alla sua stagione varando il 3-5-2: una soluzione che ha portato a due pareggi e due vittorie. Adesso però il tecnico starebbe pensando ad un aggiornamento tattico, attraverso l'inserimento di una punta di ruolo. I candidati sono tre: Pedro, Boateng e Vlahovic. Difficile, per ora, capire chi la spunterà.

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