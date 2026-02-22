Repubblica: “Milan su Kean. La Fiorentina lo vende solo nel periodo di clausola per 62 milioni”

Moise Kean continua a piacere al Milan con i rossoneri che seguono l’attaccante viola da un paio di sessioni di mercato, a maggior ragione con il ritorno in panchina di Max Allegri. La trattativa però – ad oggi – ha pochi margini di manovra, visto che il club viola intende vendere il calciatore solo nel periodo di clausola, dal primo al 15 luglio, solo attraverso il versamento per intero dei 62 milioni stipulati con il rinnovo di contratto della scorsa estate. Non sarà così facile per Kean salutare Firenze, dove ha trovato la sua dimensione e intende rimanere più a lungo possibile. Lo riporta Repubblica.