Repubblica, Martinez Quarta giovedì sarà a Firenze: inizia il sogno di “El Chino”. Le cifre…

Lucas Martinez Quarta arriverà a Firenze giovedì, dopo l’impegno della sua Nazionale contro la Bolivia, gara valevole per la qualificazione ai mondiali del 2022. Un acquisto fortemente voluto da tutti, consigliato anche da Daniel Passarella, uno dei difensori più forti della storia viola. Un’operazione costata alla Fiorentina 6 milioni di euro di parte fissa a cui ne vanno aggiunti altrettanti di parte variabile. I viola verseranno una prima tranche entro dicembre e poi il resto entro giugno 2021. Al River spetterà una percentuale su un’eventuale futura rivendita. Per lui contratto fino al 2025. Il suo sogno si è realizzato grazie alla Fiorentina. Soprannominato “El Chino”, Lucas è un difensore completo in grado di giocare bene la palla e far partite l’azione. Può essere impiegato in una linea a tre o a quattro. L’avventura sta per cominciare. Lo riporta Repubblica.

