Repubblica: “L’interesse del Como per Kean si è fatto più. Per cifre importanti si può parlare con la Fiorentina”

Per cedere il centravanti serve un accordo completo fra i club e non più solo l'assenso del ragazzo

L’interesse ventilato per Moise Kean da parte del Como, arrivato ieri poco dopo la scadenza della clausola della punta. Per cedere il centravanti serve un accordo completo fra i club e non più solo l'assenso del ragazzo come nei primi 15 giorni del mese. L'interesse dei lariani è in realtà antecedente a questi giorni, la novità è che si è fatto più forte ora.



Fabregas cerca giocatori italiani per le liste e ha un margine di spesa piuttosto ampio. Il Como ha sondato l'agente Lucci, ma non la Fiorentina: difficile parlare di trattativa avviata. Per ora siamo solo alle schermaglie, ma di fronte a cifre importanti se ne può parlare. Lo scrive La Repubblica.