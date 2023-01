Repubblica, l’esordio di Brekalo con la Fiorentina può arrivare proprio contro il Torino

Mani in tasca, zainetto sulle spalle e un sorriso spontaneo. Nel tardo pomeriggio di ieri si è presentato così, atterrato all’aeroporto di Peretola con un volo privato, il nuovo acquisto della Fiorentina. È Josip Brekalo, esterno offensivo classe 1998 proveniente dal Wolfsburg. Dopo giorni nei quali la trattativa prima era entrata nel vivo e poi aveva vissuto una fase di stallo con l’inserimento anche di altri club interessati, alla fine ha visto arrivare la fumata bianca con piena soddisfazione di tutte le parti coinvolte.

Brekalo a Firenze cerca quella continuità che negli ultimi tempi non ha avuto. Conosce il campionato italiano, ha una voglia matta di incidere e di aiutare la Fiorentina in tutte le competizioni. E il destino vuole che la prima convocazione possa arrivare mercoledì, per i quarti di finale di Coppa Italia al Franchi contro il Torino, la sua ex squadra. Lo scrive Repubblica.

