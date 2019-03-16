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Repubblica, le parole di Pioli hanno influito sulla squadra. Adesso la società dovrà fare chiarezza

Come scrive La Repubblica, la Fiorentina fin qui aveva dimostrato che nonostante la giovane età della sua rosa e un ciclo avviato da due stagioni e tutto da completare, poteva provare a giocarsela con...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 marzo 2019 12:54
Repubblica, le parole di Pioli hanno influito sulla squadra. Adesso la società dovrà fare chiarezza - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli e Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli e Chiesa
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Come scrive La Repubblica, la Fiorentina fin qui aveva dimostrato che nonostante la giovane età della sua rosa e un ciclo avviato da due stagioni e tutto da completare, poteva provare a giocarsela con entusiasmo, serenità e un pizzico di spavalderia.

Qualità che si sono scontrate con quel senso di frustrazione per un gioco che non gira, per una situazione che ha bisogno di ritrovare la giusta armonia. Le parole del tecnico probabilmente hanno influito e la sosta risulterà decisiva per riordinare le idee e provare a fare chiarezza anche sul futuro di una squadra che dovrà ritrovarsi per tenere vivo l’ultimo obiettivo della stagione in programma a Bergamo a fine aprile.

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