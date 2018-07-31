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Repubblica, L'Atletico Madrid offre 40 milioni per Simeone, no della Fiorentina. Intanto Maxi Olivera e Cristoforo...

Per le cessioni si lavora principalmente a quelle di Maxi Olivera, Eysseric e Saponara, ecco che filtra un retroscena su Giovanni Simeone: l’Atletico Madrid sarebbe tornato alla carica per il Cholito,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 luglio 2018 11:26
Repubblica, L'Atletico Madrid offre 40 milioni per Simeone, no della Fiorentina. Intanto Maxi Olivera e Cristoforo... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
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Per le cessioni si lavora principalmente a quelle di Maxi Olivera, Eysseric e Saponara, ecco che filtra un retroscena su Giovanni Simeone: l’Atletico Madrid sarebbe tornato alla carica per il Cholito, offrendo ai viola qualcosa come 40 milioni di euro. Diego chiama Gio, insomma. La Fiorentina però si è opposta e ha rifiutato ancora una volta la proposta definitiva. Così riporta questa mattina la Repubblica

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