Repubblica, L'Atletico Madrid offre 40 milioni per Simeone, no della Fiorentina. Intanto Maxi Olivera e Cristoforo...
Per le cessioni si lavora principalmente a quelle di Maxi Olivera, Eysseric e Saponara, ecco che filtra un retroscena su Giovanni Simeone: l’Atletico Madrid sarebbe tornato alla carica per il Cholito,...
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2018 11:26
Per le cessioni si lavora principalmente a quelle di Maxi Olivera, Eysseric e Saponara, ecco che filtra un retroscena su Giovanni Simeone: l’Atletico Madrid sarebbe tornato alla carica per il Cholito, offrendo ai viola qualcosa come 40 milioni di euro. Diego chiama Gio, insomma. La Fiorentina però si è opposta e ha rifiutato ancora una volta la proposta definitiva. Così riporta questa mattina la Repubblica