Repubblica, la peggior difesa dell'era Della Valle. Mai cosi male dal ritorno in serie A

Il fattore difesa, che è probabilmente anche il problema più grosso in casa Fiorentina. Sono ben 17 le reti subite dai viola in queste prime 12 gare di campionato, mai così tante nell’era Della Valle....

Il fattore difesa, che è probabilmente anche il problema più grosso in casa Fiorentina. Sono ben 17 le reti subite dai viola in queste prime 12 gare di campionato, mai così tante nell’era Della Valle. Dal ritorno in A ad oggi, mai erano stati incassati così tanti gol al termine del primo terzo di campionato: una difesa da record ma senza gloria, sulla quale Pioli dovrà lavorare e anche molto in fretta. Così riporta questa mattina La Repubblica.