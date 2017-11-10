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Repubblica, la peggior difesa dell'era Della Valle. Mai cosi male dal ritorno in serie A

Il fattore difesa, che è probabilmente anche il problema più grosso in casa Fiorentina. Sono ben 17 le reti subite dai viola in queste prime 12 gare di campionato, mai così tante nell’era Della Valle....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 novembre 2017 12:21
Repubblica, la peggior difesa dell'era Della Valle. Mai cosi male dal ritorno in serie A - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Biraghi
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Il fattore difesa, che è probabilmente anche il problema più grosso in casa Fiorentina. Sono ben 17 le reti subite dai viola in queste prime 12 gare di campionato, mai così tante nell’era Della Valle. Dal ritorno in A ad oggi, mai erano stati incassati così tanti gol al termine del primo terzo di campionato: una difesa da record ma senza gloria, sulla quale Pioli dovrà lavorare e anche molto in fretta. Così riporta questa mattina La Repubblica.

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