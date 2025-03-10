Repubblica: “La Fiorentina spaventa il Napoli nel finale. Segnali positivi ma serve cambiare rotta”

Il Bologna è a +5, la zona europea si allontana

La Fiorentina lotta fino all’ultimo, spaventa il Napoli nel finale ma esce dal Maradona senza punti, allungando la sua serie negativa. L’errore iniziale di De Gea spiana la strada agli azzurri, ma il portiere si riscatta con parate decisive, tenendo in vita i viola fino alla fine. Gudmundsson illumina la ripresa con un gran gol, Kean lotta su ogni pallone e Fagioli mostra sprazzi del suo talento. Tuttavia, questi segnali positivi non bastano a invertire una rotta preoccupante: il Bologna è ora a +5 e la zona europea si allontana sempre di più. Lo scrive Repubblica.