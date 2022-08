Permanenza alla Fiorentina o cessione? Ancora incerto il futuro di Nikola Milenkovic. Stando quanto riportato da La Repubblica–Firenze non svenderà il serbo, che è seguito con concreto interesse da Juventus e Inter. Ma non ci sono soluzioni solo in Italia. Infatti, si legge, che l’agente, Fali Ramadani, lavora per trovare soluzioni anche in Inghilterra e Spagna.