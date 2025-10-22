Repubblica: “La Fiorentina dovrebbe fare una media di 2 punti a partita per pareggiare i 65 punti dell’anno scorso”

Dal ventre di San Siro, Pioli ha spazzato via eventuali fraintendimenti in merito alla competizione europea che la Fiorentina sta tentando di vincere per il quarto anno consecutivo. Chiaro che la classifica in campionato preoccupi, ma prima o poi verrà data una lucidata alla situazione perché sarebbe un incubo pensare ad una squadra impegnata per altre 31 gare in una corsa salvezza.

L’obiettivo dichiarato però, ovvero migliorare il sesto posto della passata stagione, è già parzialmente compromesso. Niente di aritmetico, ma la squadra di Pioli dovrebbe macinare ad una media di due punti a partita per pareggiare i 65 punti dello scorso anno, cifra che pare irreale vedendo le difficoltà che sta incontrando la squadra. La Fiorentina è costretta a guardare la Conference League con gli occhi pieni d’amore, eleggendola in modo quasi ufficiale ad obiettivo della stagione.

Ottenere un buon risultato in Austria darebbe una sistemata all’autostima invertendo finalmente la rotta in vista della fondamentale gara contro il Bologna. Tornando alla Conference quindi, “all in” sulla competizione europea ricordando che in caso di vittoria la formazione di Pioli si qualificherebbe d’ufficio per la prossima Europa League, obiettivo fissato ad inizio stagione, oltre ad aggiornare una bacheca intonsa ormai dal 2001. L’Allianz Stadion non evoca grandi ricordi con i viola sconfitti nell’andata dei play off (1-0) due anni fa. Risultato ribaltato al Franchi con la doppietta di Nico Gonzalez. Serve una scossa, tocca alla squadra dare delle risposte. Lo riporta Repubblica.