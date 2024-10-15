Repubblica: "Kouamé rinnova fino al 2027, manca solo la firma. Ma per ora a giocare è Bove"

I mister stravedono per i calciatori duttili come Kouamé

Kouame rinnoverà con la Fiorentina, Sottil ha rifiutato delle avances mentre a giocare, da quando è arrivato, è stato quasi sempre Bove. A dispetto di quelle che potevano essere le previsioni iniziali Palladino, tra cambi di sistema e di interpreti, sembra aver trovato la quadra e, dopo aver giocato in quella posizione contro il Milan, l'ex Roma dovrebbe partire titolare sulla corsia mancina anche a Lecce.

Gli allenatori stravedono per calciatori così duttili e a breve, dopo una lunga attesa, arriverà la firma sul prolungamento del contratto fino al 2027. I dettagli sono stati sistemati e ora manca solo da mettere tutto nero su bianco. Nel nuovo equilibrio trovato da Palladino però a giocare sulla corsia per il momento è Edoardo Bove. L'ex Roma, che ovviamente interpreta il ruolo più da centrocampista che da attaccante, permette all'ex Monza di schierare in mezzo al campo sia Adli che Cataldi. Lo scrive Repubblica.

https://www.labaroviola.com/flachi-beltran-alibi-finiti-e-una-seconda-punta-esperienza-lontano-da-firenze-puo-servirgli/272573/