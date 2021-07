Repubblica, Kouamé, all’offerta giusta può andare via. Amrabat? Sarà pronto ad inizio stagione

Kouame ha mercato e, davanti a un’offerta capace di soddisfare il club viola, potrebbe partire. Infine, Amrabat. Il marocchino è stato operato pochi giorni fa per risolvere un problema di pubalgia. Intervento effettuato in una clinica francese e pienamente riuscito. Adesso per lui il momento della riabilitazione: l’obiettivo è quello di farsi trovare pronto per l’inizio della stagione. Italiano nel giorno della sua presentazione ha speso parole di stima per il centrocampista, sul quale c’è da registrare l’interesse del tecnico Juric (attualmente a Torino) che l’ha allenato e lanciato col Verona. Dopo Moena, tra poco più di una settimana, tutti i viola che non hanno preso parte del ritiro si ritroveranno assieme a Firenze. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA, CALLEJON DIVISO TRA RILANCIO O ADDIO: LA LAZIO CI PROVA MA 1 MILIONE NON BASTA