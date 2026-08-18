Repubblica: "Kean sta bene a Firenze ma il richiamo della Champions è forte. A 45 milioni può partire"

In caso di accordo fra i club, Kean sarebbe il primo a gradire il trasferimento

La prima proposta ufficiale arrivata dal Como di 5 milioni immediati per il prestito e 25 posticipati con un obbligo di riscatto da inserire nella trattativa per Moise Kean, è stata rifiutata dalla Fiorentina. Una cifra totale di 30 milioni, meno della metà della clausola rescissoria inserita nel contratto del centravanti da 62 milioni di euro che, come noto, non è più attiva dal 15 luglio scorso. Ovvio che a queste cifre la Fiorentina non si sieda nemmeno a trattare, ma è il senso della notizia a cambiare le prospettive dell’estate viola. Gli argini sono ufficialmente stati rotti e presto arriverà un’offerta ritoccata verso l’alto. Quando? Di quanto? Tutte domande legittime.

L’impressione è che quota 45 milioni possa essere il confine tra lasciar perdere ogni tentazione e mettersi invece a sedere per parlarne. In tutto questo si inserisce anche il parere dell’attaccante. Che a Firenze sta bene come dimostrato dall’ottima prova fatta di impegno e gol in Coppa Italia contro il Benevento. Il richiamo della Champions però è fortissimo, motivo per il quale non direbbe no alla corte di Fabregas, anzi. In caso di accordo fra i club, sarebbe il primo a gradire il trasferimento su quel ramo del lago. La prima offerta non ha scalfito la fortezza viola ma occhio a cosa può ancora accadere. La Fiorentina peraltro, nelle due settimane scarse che mancano al termine del mercato, deve rafforzare il proprio reparto offensivo con l’arrivo di due esterni (l’ultima voce arriva dalla Germania con l’interesse per Njinmah del Werder Brema): la partenza di uno come Kean costringerebbe i dirigenti viola a metter mano pesantemente anche al ruolo di centravanti, posizione dove rimarrebbe il solo Pellegrino. Lo riporta Repubblica.