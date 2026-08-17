Mastantuono già idolo di Firenze: l'argentino andrà a vivere nella casa di Gabriel Omar Batistuta

Mastantuono, il feeling con Firenze è già speciale: il talento argentino conquista tutti

L'entusiasmo attorno a Franco Mastantuono non sembra destinato a spegnersi. Anzi, il giovane argentino è riuscito in pochissimo tempo a entrare nell'immaginario dei tifosi della Fiorentina, diventando uno dei volti più attesi e rappresentativi del nuovo corso viola.

Il primo appuntamento ufficiale è arrivato contro il Benevento, quando il classe 2007 ha fatto il suo ingresso in campo nella ripresa. Non ha avuto molto tempo per mettersi in mostra, ma ogni sua giocata è stata accompagnata dalla curiosità del pubblico del Franchi. Un segnale evidente dell'interesse che si è creato attorno al giovane talento.

Il rapporto con la nuova realtà, però, sembra essere iniziato nel migliore dei modi anche fuori dal campo. A Ferragosto l'argentino è stato infatti protagonista di una giornata sulle spiagge di Forte dei Marmi, dove si è goduto qualche ora di relax senza rinunciare al contatto con i tifosi. Mastantuono si è fermato con bambini e appassionati, arrivando persino a giocare a calcio sulla spiaggia, con la naturalezza di un semplice turista. E proprio uno dei suoi momenti di gioco sul litorale è diventato rapidamente virale: un sinistro calciato direttamente dal bagnasciuga, terminato a pochi centimetri dal palo, che ha subito fatto il giro dei social.

Non è l'unico dettaglio a raccontare quanto Mastantuono stia iniziando a calarsi nella sua nuova vita fiorentina. Nei giorni scorsi è infatti emersa anche la notizia secondo cui il talento argentino andrà a vivere nella casa che fu di Gabriel Omar Batistuta, situata nelle vicinanze di Piazzale Michelangelo.

Un particolare dal forte valore simbolico, considerando il legame che BATIGOL ha costruito con Firenze e con la Fiorentina. Mastantuono è appena arrivato, ma tra entusiasmo, primi gesti fuori dal campo e una tifoseria già innamorata delle sue qualità, il feeling con Firenze sembra essere partito nel modo migliore.