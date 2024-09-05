Repubblica: “Kean, la parola d’ordine è riscatto. Ha già segnato 3 gol in viola e riconquistato la Nazionale”

Al suo posto manca un vero 9 di riserva, questo sarà un ulteriore stimolo per Kean

Riscatto, questa è la parola chiave per Moise Kean in questa sua stagione in viola. E non perchè la Fiorentina lo debba riscattare, anzi. I viola lo hanno acquistato a titolo definitivo dandogli fiducia. Il ragazzo la sta ripagando, dopo l'ottima annata al PSG c'erano state alcune pause. Dopo la stagione da 0 gol alla Juve il numero 20 ha già segnato 3 volte in maglia Fiorentina, ha riconquistato la nazionale, e dopo anni ha dato la sensazione che anche a Firenze si possa vedere un vero centravanti. Al suo posto manca un vero 9 di riserva, questo sarà un ulteriore stimolo per Kean, che dovrà sfruttare questa opportunità per dimostrare il suo grande valore. Lo scrive Repubblica.

https://www.labaroviola.com/dallargentina-il-boca-per-valentini-ha-rifiutato-unofferta-da-27-milioni-per-portarlo-a-firenze-subito/267090/