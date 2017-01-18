Repubblica: Kalinic ha deciso, vuole accettare l'offerta della Cina

Certi treni passano una sola volta e Nikola Kalinic ha deciso di prenderlo. Offerta da 12 milioni di euro all'anno per lui

La Repubblica parla di Kalinic e della super offerta della Cina, il bomber croato ha sciolto le riserve, e davanti al passo ufficiale ha fatto sapere ai cinesi di esser pronto ad accettare la loro (ricchissima) offerta: un contratto di quattro anni di poco superiore ai 10 milioni netti a stagione. Un’occasione più unica che rara che, dopo qualche perplessità iniziale, ha convinto il ragazzo. E pazienza se, almeno per un po’, sparirà dal calcio che conta. Certi treni carichi di soldi passano una volta.