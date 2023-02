Repubblica: “Jovic finalmente un gol decisivo. Niente interventi sul mercato, tocca a lui”

A proposito di buone notizie: in attesa di giocarsi la doppia semifinale di Coppa, ad aprile, la Fiorentina trova le reti di due dei suoi calciatori più attesi in fase realizzativa. Jovic e Ikoné. Perché se il club ha sempre detto di non voler intervenire nel mercato invernale per trovare un nuovo attaccante, allora adesso più che mai toccherà a loro. E il serbo ha risposto con una prova in crescendo e una rete finalmente decisiva. Così come il francese, abile a sfruttare un pallone d’oro e a chiudere di fatto la gara. Serviranno anche loro, per continuare a correre più che mai in tutte le competizioni. Lo scrive Repubblica.

