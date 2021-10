Repubblica, Italiano stop ai dubbi, servono garanzie. Amrabat regista? No 

Torreira è il regista arrivato dal mercato, Pulgar ha dimostrato di essere in discreta forma e Amrabat nel ruolo di regista ancora non convince. I viola ora hanno bisogno di certezze, di garanzie. Così come in difesa accanto a Milenkovic hanno ruotato, Igor, Quarta e Nastasic. Serve dare continuità. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, CALLEJON FUORI DAL GIOCO DI ITALIANO: IL SUO POSTO È IN BILICO MA CONTRO IL CAGLIARI PARTE DAL 1′