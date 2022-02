Repubblica: “Italiano? Speriamo non si sia impermalosito. Pradè? In conferenza elenco schiappe”

Oggi nelle pagine di Repubblica troviamo un commento firmato da Stefano Cappellini: “Ora ci manca solo di mettersi tutti a fare i permalosi. Rocco che non si vede come Joker, noi tifosi feriti da una cessione che ci aspettavamo, ma non a gennaio, non alla Juventus, il buon Pradè che in conferenza stampa si mette a fare l’elenco di tutte le schiappe trovate in rosa ed effettivamente non erano poche. Speriamo solo che non si sia impermalosito anche Italiano, sarebbe un bel guaio”.

