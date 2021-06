Repubblica, Italiano nodo clausola. Spunta l’ultimatum: in viola entro martedì o si cercano altri profili

Il nodo della trattava per Italiano è la clausola rescissoria da oltre un milione da attivare per liberalo. Un braccio di ferro che nei giorni è diventato un muro. La Fiorentina non ha definitivamente mollato Italiano ma gli ha dato un ultimatum, se troverà entro lunedì o martedì una soluzione per liberarlo bene, altrimenti la Fiorentina sceglierà un altro allenatore. Rispunta Fonseca. Lo scrive Repubblica.

