Repubblica, Italiano chiama il pallone “Sua Maestà”: innamorato del Barça si ispira a più allenatori

Per riassumere lo stile di vita di Vincenzo Italiano dentro e fuori dal campo, si potrebbe utilizzare uno slogan a lui molto caro: “Nessun limite, solo orizzonti”. Come allenatore Italiano prende spunto da vari modelli. Nella tesi presentata a Coverciano per ottenere il patentino Uefa Pro, discussa lo stesso giorno di Pirlo definisce il pallone “Sua Maestà” e chiarisce che giocare e allenare sono mestieri diversi. Innamorato del Barcellona per la sua identità e mentalità che vengono tramandate fin dal settore giovanile ma estimatore anche di Guardiola, Sacchi, Cruyff. Lo scrive Repubblica.

