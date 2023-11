Repubblica, il punto sul mercato invernale: forse un esterno ma niente rivoluzioni. Torna Castrovilli nel 2024

Come affermato dal Dg Barone sarà un Gennaio di movimenti. Continuerà fino a fine stagione l’alternanza tra Terracciano e Christensen senza cessioni. Mina resta un’incognita e l’idea della società è quella di cercare un difensore mancino. I mediani saranno confermati, mentre sugli esterni d’attacco potrebbero arrivare dei cambiamenti. Nel 2024 è probabile il ritorno di Castrovilli che seppur in scadenza potrebbe aiutare la squadra nella seconda parte di stagione. Davanti comunque non dovrebbe cambiare molto, Beltran e Nzola resteranno almeno di clamorose rotture con l’ambiente i titolari della Fiorentina. Lo scrive Repubblica.