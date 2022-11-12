Repubblica, il giallo di Nico Gonzalez, ufficialmente fermato da diversi infortuni ma va in Qatar

Nella giornata di ieri, che segna l’ufficialità della chiamata del ct argentino Scaloni per Qatar, si allena col resto dei compagni ma non ci sarà con il Milan

Lo strano caso di Nicolas Gonzalez e della sua convocazione con l’Argentina per i Mondiali nonostante non scenda in campo dallo scorso 22 ottobre. Nove minuti per l’esattezza, nella sfida al Franchi contro l’Inter che poco prima si era portata già in vantaggio. Il giocatore che si ferma vicino alla panchina di Italiano, fa un cenno col braccio e poi esce per lasciare il posto a Ikonè, che poi sfrutterà appieno quell’occasione. Ma quest’ultima è un’altra storia che niente ha a che vedere con quella di Speedy Gonzalez, così come venne presentato dalla Fiorentina nell’estate del 2021. Un profilo seguito a lungo e poi preso dalla dirigenza per 27 milioni di euro, divenendo l’acquisto più imponente della storia del club. Soltanto cinque gare saltate al primo anno con Italiano, tre delle quali per Covid, una per squalifica e un’altra dove il tecnico decise di lasciarlo in panchina.

Poi Gonzalez le ha giocate tutte, mettendo a segno 8 gol e 9 assist. Un rendimento in crescendo, anche perché all’inizio l’argentino faticava non solo a prendere il ritmo del calcio italiano ma anche a inserirsi negli schemi viola. Martoriato dai difensori avversari, rapido e abile nell’uno contro uno. Alcuni acuti ma anche prestazioni sotto tono, dove a mancare era la continuità nell’arco della gara e nella concretezza sotto porta. Quante volte, l’allenatore viola, ha ripetuto la scorsa stagione che anche gli esterni offensivi dovevano reputarsi a tutti gli effetti degli attaccanti? Il riferimento era anche a Gonzalez, che per qualità tecniche e movimenti in area avrebbe potuto fare molto di più.

Fermato ufficialmente prima dalla tallonite (anche se risponderà alla convo- cazione di settembre con l’Argen- tina, non giocando mai) e poi da un infortunio non meglio precisato, quello nei minuti iniziali contro l’Inter appunto, che chiamerà la società viola ad approfondire la situazione e poi a diramare un report medico molto chiaro: «Gli accertamenti diagnostici hanno escluso lesioni muscolo-tendineee a carico dei distretti analizzati». Eppure da quel momento l’argentino salterà le restanti cinque gare tra campionato e Conference, rimanendo fuori dai convocati, mentre la sua squadra infila altrettante vittorie di fila e i tifosi si interrogano sulla data del rientro di Gonzalez. Qualcuno commenta sui social e lui risponde piccato. Il giocatore torna in gruppo ma poi rimane nuovamente fuori dai convocati. Nella giornata di ieri, che segna l’ufficialità della chiamata del ct argentino Scaloni per Qatar, si allena col resto dei compagni. Ma non ci sarà domani a San Siro. D’altronde a preannunciarlo era stato Italiano in persona: «Con Gonzalez ci si vedrà nel 2023, non è al 100%». Lo scrive Repubblica.

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