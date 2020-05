Come scrive oggi La Repubblica, il tycoon stima e apprezza il mister Beppe Iachini. Però il presidente Commisso non vorrebbe ritrovarsi in una situazione simile a quella di Montella poi costretto all’esonero. Adesso Iachini ha 12 partite per convincere la proprietà viola a riconfermarlo.

Unai Emery potrebbe essere un allenatore di livello internazionale e altri nomi del calcio italiano potrebbe essere Spalletti, De Zerbi o Juric.