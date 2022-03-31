Repubblica, i tifosi temono che la Fiorentina voglia cambiare nome ma Barone smentisce 

Il nuovo logo della Fiorentina divide la tifoseria viola

L’ACCVC è fedele alla scelta della società mentre i gruppi 1926 e Quelli di sempre, hanno contestato il nuovo logo. Agli ultras non è andato giù l’utilizzo di un figlio distante da quello della tradizione fiorentina. A scatenare la presa di posizione della curva ci sarebbe altro, il timore che la V nel nuovo stemma, potrebbe essere il presagio di un cambio di nome. L’ipotesi è stata smentita dallo stesso Joe Barone e, al momento del lancio dello stemma. Lo scrive Repubblica.

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