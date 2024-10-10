Labaro Viola

Repubblica: “Gudmundsson, oggi la sentenza arriverà alle 15 italiane. Si è sempre dichiarato innocente”

Gudmundsson attenderà la decisione al Viola Park

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 ottobre 2024 09:31
Repubblica: “Gudmundsson, oggi la sentenza arriverà alle 15 italiane. Si è sempre dichiarato innocente” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Gudmundsson
Condividi

Albert Gudmundsson oggi conoscerà la sentenza (di primo grado) in arrivo dall'Islanda per l'accusa di "cattiva condotta sessuale". Il numero 10 della Fiorentina, che si è sempre dichiarato innocente, non dovrà presenziare alla lettura della sentenza e attenderà la decisione al Viola Park intorno alle 15 ore italiane. Lo scrive Repubblica.

https://www.labaroviola.com/berardi-lanno-scorso-volevo-la-juve-litigai-con-la-societa-sogno-la-champions-a-gennaio-perche-no/271800/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok