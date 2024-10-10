Repubblica: “Gudmundsson, oggi la sentenza arriverà alle 15 italiane. Si è sempre dichiarato innocente”
Gudmundsson attenderà la decisione al Viola Park
A cura di Redazione Labaroviola
10 ottobre 2024 09:31
Albert Gudmundsson oggi conoscerà la sentenza (di primo grado) in arrivo dall'Islanda per l'accusa di "cattiva condotta sessuale". Il numero 10 della Fiorentina, che si è sempre dichiarato innocente, non dovrà presenziare alla lettura della sentenza e attenderà la decisione al Viola Park intorno alle 15 ore italiane. Lo scrive Repubblica.
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