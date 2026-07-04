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Repubblica: “Grosso ha chiamato Kean, ha fame e voglia di ripartire”

Il tecnico ha chiamato anche altri big

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2026 14:34
Repubblica: “Grosso ha chiamato Kean, ha fame e voglia di ripartire” - Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Contestualmente Grosso in queste settimane ha instaurato un filo diretto con la squadra e con il ds Paratici per quel che concerne il mercato, indicando alcuni nomi e alcuni reparti che necessitano di migliorie. Tra i giocatori in rosa il tecnico ha chiamato Kean per capirne i sentimenti e i pensieri, trovando grandi risposte in termini di fame e voglia di ripartire dopo una stagione deludente, oltre a colloqui con gli altri big e non solo. Un aspetto, quello del confronto individuale con i giocatori, che sara parte integrante del rapporto con il gruppo per tutto lanno, a maggior ragione nei momenti di difficoltà che ci saranno. Lo riporta Repubblica.

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